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Абаев прокомментировал изменения в составе правительства Казахстана

Министр остался при своем кресле.

Фото : 24.kz28 февраля 2019, 21:58

Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев прокомментировал изменения в правительстве страны, произошедшие за последнюю неделю, передает Zakon.kz.

Традиционно принимая участие в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар", Абаев заявил, что обновление правительства даст серьезный результат.

- Решение об отставке правительства принимается на основе тщательного и скрупулезного анализа деятельности кабмина. Проводится мониторинг результатов исполнения госпрограмм, стратегических планов и поручений Президента. Оцениваются реальные социально-экономические показатели, включая уровень удовлетворенности населения. На основе всей этой информации глава государства принял свое решение. Все остальное - это досужие рассуждения, - считает министр.

Абаев также перечислил все изменения и подсчитал, что состав правительства изменился на 70 процентов. Он считает, что такая ротация даст мощный результат.

В отношении работы своего ведомства министр рассказал, что проводится работа над вопросами организации: пересмотр и улучшение структуры административной и финансовой деятельности, новый план работы.

1 марта планируется коллегия министерства информации и общественного развития, на которой хотят обозначить приоритеты на 2019 год, а вскоре после этого ведомство обнародует свои планы.


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