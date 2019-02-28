"Барыс" отыгрался после 4:0 в овертайме

Клуб встретился с нижегородским "Торпедо" во втором матче плей-офф КХЛ.

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" встретился 28 февраля на домашнем льду с "Торпедо" из Нижнего Новгорода во втором матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги, передает Zakon.kz.

После четырех шайб, полученных от соперника за три периода, игра перешла в овертайм. Успешно по воротам хозяев пробили Антон Сагадаеев на 29 минуте, Дмитрий Шевченко на 33-й, Даррен Диц на 55-й и Мэтт Фрэттин на 59 минуте основного времени.

После того, как игра перешла в овертайм, "Барыс" отыгрался до счета 5:4 и одержать полноценную победу в матче, которую ему принес гол нападающего Романа Старченко в равных составах.

"Барысу" и "Торпедо" предстоят две игры в Нижнем Новгороде: 2 марта в 20:00 по времени Астаны, 4 марта в 22:00 по времени Астаны.

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