Подавший в суд на начальство полицейский получил квартиру

Три года назад патрульный получил ранение от рук террористов и остался инвалидом.

В Актобе полицейскому, который подал в суд на свое руководство, выдали служебную квартиру. Иск на начальников Алибек Жетыгарин подал из-за того, что его уволили со службы по состоянию здоровья. Три года назад патрульный получил ранение от рук террористов и остался инвалидом, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

25-летний Жетыгарин и его напарник оказались лицом к лицу с религиозными фанатиками, захватившими оружейный магазин "Паллада". Полицейский получил два ранения – в руку и живот. Долго восстанавливался. В итоге получил инвалидность, утратив 50 процентов работоспособности. В результате начальство решило уволить Жетыгарина.

В ответ он подал на руководство в суд и выиграл полмиллиона за моральный вред. После того как история получила широкую огласку, к бывшему патрульному неожиданно поменяли отношение. Выдали служебную квартиру и даже обещают вновь взять на работу.

Ерболат Саркулов, руководитель пресс-службы департамента полиции Актюбинской области:

- Принято решение о перечислении однодневной заработной платы личного состава департамента полиции. Кроме того, выделена двухкомнатная квартира, закрепленная акиматом за департаментом полиции. В настоящее время решается вопрос трудоустройства Жетыгарина.

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