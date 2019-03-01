США вывезли из Сирии около 50 тонн золота - СМИ

Это золото было награблено боевиками на территории Ирака и Сирии

Армия США вывезла из Сирии около 50 тонн золота. Об этом сообщает сирийское национальное агентство "САНА" со ссылкой на местные источники, передает РИА Новости.

Отмечается, что американские военные договорились с террористическими группировками в провинции Дейр-эз-Зор, что боевики передадут США все свое золото в обмен на гарантии безопасности.

Агентство сообщает, что это золото было награблено боевиками на территории Ирака и Сирии и спрятано в окрестностях населенного пункта Багхуз сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который является одним из последних оплотов террористов в Сирии и который окружен войсками США.

Общее количество драгоценного металла, переданное боевиками, составляет порядка 40 тонн. Вместе с золотом, найденным военными США в других тайниках террористов, объем этого драгоценного металла, попавшего в руки американских военных, составляет порядка 50 тонн, отмечает агентство.

Уточняется, что полученное от террористов золото американские военные вывезли ночью на вертолетах.

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