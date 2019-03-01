Казахстане занял 65 место в рейтинге верховенства права

Рейтинг был составлен организацией World Justice Project.

Казахстан занял 65 место в рейтинге верховенства права. Рейтинг составлен специалистами организации World Justice Project, передает Zakon.kz.

В первую десятку вошли такие страны, как Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Германия, Австрия, Новая Зеландия, Канада и Эстония. Последние места в рейтинге занимают Мавритания, Афганистан, Демократическая Республика Конго, Камбоджия и Венесуэла.

Среди стран Центральной Азии Казахстан оказался в лидерах, обойдя Кыргызстан (85 место) и Узбекистан (94 строчка). Таджикистан и Туркменистан в рейтинг не вошли.

Россия расположилась на 86 месте.

WJP составляет рейтинг верховенства закона на основе восьми показателей: ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, правопорядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское и уголовное правосудие.

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