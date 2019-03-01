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США объявили охоту на сына бен Ладена

По данным американских спецслужб, мужчина официально вошёл в состав группировки "Аль-Каида" в середине августа 2015 года.

Фото : Twitter/Long War Journal1 марта 2019, 06:44

Госдеп США предлагает до одного миллиона долларов в награду за любые сведения о местонахождении Хамзы бен Ладена - сына основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена. Об этом сообщил журналистам помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф, передает Life.

- Госдепартамент объявляет награду в размере до 1 миллиона долларов за сведения, которые могут привести к идентификации или указать на местонахождение лидера группировки "Аль-Каида" Хамзы бен Ладена, - сказал он.

Согласно информации США, сын пошёл по стопам отца и официально вошёл в состав группировки в середине августа 2015 года. После этого он призвал освободить Иерусалим от евреев и выступил с угрозами в адрес Соединённых Штатов. В кругу его интересов - проведение террористических атак в столицах западных стран.

* Деятельность организации запрещена на территории Казахстана.


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