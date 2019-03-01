Сейдахмет: Буду играть - хоть защитником!
Предыдущим клубом 19-летнего нападающего сборной Казахстана была российская "Уфа".
Фото : sports.kz1 марта 2019, 06:58
Новичок болгарского "Левски" Еркебулан Сейдахмет поделился мнением об этом событии в своей карьере, сообщает Sports.kz.
- Я очень рад, что оказался в "Левски". Знаю, что это самый популярный клуб в Болгарии, здесь играли многие известные футболисты. Я очень польщен тем, что буду играть именно в этом клубе. Я играю нападающего, но могу сыграть и на фланге или под нападающим. Где скажет играть тренер, там я и буду играть - хоть защитником! Я знаю, что у "Левски" темпераментные фанаты, поэтому я хочу наслаждаться их поддержкой и радовать их в каждой игре. Также я хочу забить много голов за "Левски". Но моя единственная цель - выиграть с командой чемпионский титул, - заявил Сейдахмет.
Предыдущим клубом 19-летнего нападающего сборной Казахстана была российская "Уфа". "Левски" после 23 туров идет на втором месте в чемпионате Болгарии.
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