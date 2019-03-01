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В Англии нашли десятки тысяч детей-бандитов

Преступники научились вербовать детей так, чтобы этого не замечала полиция, которая уже изучила их традиционные методы.

Фото : Anthony Devlin / Reuters1 марта 2019, 07:25

В Англии около 27 тысяч детей в возрасте от 10 до 17 лет считают себя членами преступных банд. К такому выводу пришли в региональной Комиссии по делам детей, передает Lenta.ru.

Отмечается, что группировки пользуются изощренными способами вербовки несовершеннолетних, а затем силой заставляют их остаться. По словам представителя организации Энни Лонгфилд, особенно уязвимы дети с неустойчивой психикой, а также те, кто часто подвергается насилию и кому недостаточно внимания уделяют дома.

Как стало известно, преступники научились вербовать детей так, чтобы этого не замечала полиция, которая уже изучила их традиционные методы. Они, как правило, похожи на способы завлечения жертв сексуального насилия - с помощью приманки. В частности, в одном из случаев комиссии удалось получить доступ к специальной письменной инструкции.

Организация также насчитала 313 тысяч детей, которые лично знакомы с членом какой-либо банды, из них 34 тысячи становились жертвами преступников.

Издание отмечает, что под бандой подразумевается группа молодых людей, которые контролируют определенную территорию, имеют название, а также внутренние правила и главаря.


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