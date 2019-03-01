Чего ждать от погоды в первый день весны

Местами по стране ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере преимущественно снег, лишь на юго-востоке республики погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 18-23, днем порывы 29 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 25 м/с. В Акмолинской области - низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области местами прогнозируют туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Мангыстауской областях местами возможны туман, гололед. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области - туман, днем местами низовая метель, гололед, ветер 18 м/с. В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 18 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Карагандинской области прогнозируют туман, гололед, низовую метель, усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 7°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем -8°, облачно.

Прогноз погоды на 1 марта.

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