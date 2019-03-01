Производство риса в РК сократилось на 26% за год: так было задумано

Согласно Региональной программе развития АПК в Кызылординской области, валовой сбор риса планируется сократить на 4,5% за 5 лет, до 2022 года. Впрочем, только за прошлый год показатель уже упал на 3%.

По итогам января производство риса (полуобрушенного или полностью обрушенного, или иначе обработанного) сократилось на 26,3% за год, до 9,4 тыс. тонн. По итогам 2018 года в целом выпуск в секторе сократился к 2017-му на 6,8%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Напомним, рисоводство страны сосредоточено в Кызылординской области (по итогам января 94,9% от РК). В регионе также отмечено значительное сокращение выпуска — на 26,7% за год, до 8,9 тыс. тонн.

При этом в прошлом году в селе Дун Онгар Кармакшинского района Кызылординской области открылся завод безотходного производства риса. Завод перерабатывает рис и выпускает в сутки до 65 тонн продукции. Остатки риса также перерабатывают в три вида корма для скота. Ранее рисовые отруби не были пригодны, обычно их выбрасывали или просто сжигали. Сейчас в переработке задействованы 15 работников крестьянского хозяйства "Жанажол".

Крупные компании, занимающиеся выращиванием риса в Кызылординской области — ТОО "Жанажол", ТОО "Мағжан и К", ТОО "РЗА-Агро" и т. д. По словам главного агронома "Жанажол" Толеу Ергалиева, крестьянское хозяйство отправляет продукцию в несколько регионов страны, а также планирует выйти на экспорт.

Помимо выпуска обработанного риса, уменьшились и валовые сборы этой сельхозкультуры. Так, по итогам 2018 года сбор риса в Кызылординской области снизился до 481,9 тыс. тонн, против 497,2 тыс. тонн в 2017-м.



Сокращение валового сбора в секторе происходит по плану. Согласно Региональной программе развития АПК в Кызылординской области, посевные площади под рис уменьшатся в пользу других стратегически важных культур на 6% за пятилетку (2017–2022 годы), до 83 тыс. га. В то же время общая посевная площадь должна увеличиться за этот период на 16%, до 210,1 тыс. га.

Соответственно, валовые сборы риса должны сократиться за пять лет на 4,5%, в то время как валовые сборы таких сельскохозяйственных культур, как масличные, плодово-ягодные и зерновые (кроме риса), необходимо увеличить в несколько раз. Также планируется рост сбора овощей и кормовых культур.



Впрочем, по плану Региональной программы развития АПК валовой сбор риса за 5 лет должен сократиться на 4,5%, то есть среднегодовое сокращение должно составлять лишь 0,9%. Однако в 2018 году валовой сбор риса уже упал на 3,1% за год.

К тому же, по основным сельскохозяйственным культурам, увеличение сбора которых заложено в рамках Региональной программы развития, среднегодовой рост ещё не достиг планового. Так, сбор семян масличных культур вырос всего на 57,1%, в то время как должен был увеличиться в 2,4 раза; плодово-ягодных — лишь на 2,8%, против планового двукратного роста. Опережает план только сбор зерновых, который подскочил за год на 37,2%, против плановых 28,4%.



Уменьшение производства полуобрушенного, или полностью обрушенного, или иначе обработанного риса в 2018 году привело к сокращению реализации на внутреннем рынке на 8,7% за год и снижению экспорта на 3,4%.

Импорт, напротив, увеличился почти на 12,8% за год. Впрочем, это пока всего 4,8% спроса, против 4% годом ранее.

Экспорт риса за прошлый год в натуральном выражении сократился на 3,6%, до 95,4 тыс. тонн. Однако в деньгах экспортные поставки выросли сразу на 17,9% за год (до 26 млн долл. США).

Основные импортёры риса среди стран СНГ — Таджикистан, Россия и Узбекистан. Среди остальных стран мира — Афганистан, Монголия и Грузия.

По сообщениям акимата Кызылординской области, в прошлом году в регионе, помимо традиционных, начато производство и иранских сортов для дальнейшего экспорта в Иран. В настоящее время ведутся переговоры по отправке первой партии — 500 тонн иранских сортов риса по цене 810 тенге за килограмм, в 4 раза выше сегодняшних экспортных цен.



На внутреннем рынке страны цены на рис выросли в феврале 2019 года до 322,8 тг за кг, сразу на 12,6% за год (при среднем уровне инфляции всего в пределах 6%).

Дороже всего рис обходится жителям Актау (462 тг за кг, +19,4% за год), Астаны (459 тг за кг, +12% за год) и Костаная (378 тг за кг, +6,8% за год).

В областном центре основного рисового региона ожидаемо самые низкие цены на рис: 235 тг за кг (+13,5% за год).

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