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ПРАВМЕДИА: прямой эфир вебинара "Трудовой кодекс для финансистов"

Ведущий ответит на вопросы, заданные участниками первого вебинара.

Фото : pxhere.com1 марта 2019, 10:00

Дамы и господа!

Смотрите прямой эфир вебинара "Трудовой кодекс для финансистов". Мы разберем нормы Трудового кодекса, касающиеся системы оплаты труда, изменения условий труда, суммированного учета рабочего времени. На мероприятии мы обсудим вопросы правильного понимания и практического применения данных норм.

А также ответим на вопросы, заданные участниками первого вебинара.

Ведущая: эксперт по трудовому праву РК, к.ю.н. Гилёва Наталья Васильевна.


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