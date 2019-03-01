Уязвимые в террористическом отношении объекты оштрафовали на 33 миллиона тенге

В прошлом году сотрудниками полиции обследованы более 1000 объектов, внесено 242 предписания для устранения недостатков.

В рамках проведения ОПМ "Правопорядок" продолжается проверка объектов уязвимых в террористическом отношении, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

С начало года по 4 объектам различной категории возбуждено административное производство по ст. 149 КРКоАП (Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении).

В прошлом году сотрудниками полиции обследованы более 1000 объектов, внесено 242 предписания для устранения недостатков, по результатам проведенных проверок к административной ответственности по ст. 149 КРКоАП привлечено 94 объекта различной категории. Судом наложены штрафы на более 33 миллиона тенге.

Владельцы и руководители объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности в соответствии с требованиями Закона "О противодействии терроризму" и соблюдения должного уровня безопасности обязаны реализовывать следующие мероприятия: разработать паспорта антитеррористической безопасности объекта, постоянно проводить профилактические и учебные мероприятия по обучению персонала не предмет антитеррористической защиты, планировать совместные действия с заинтересованными государственными органами, оснастить качественной телевизионной системой видеонаблюдения со сроком хранения видео информации не менее 30 суток, а также в отдельных случаях установить систему контроля управления доступом, систему охранной сигнализации, а также систему оповещения.

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