Займы в сферу АПК сократились на 27% в Казахстане

На фоне снижения интереса банков отрасли подставляет плечо Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

Объем кредитов БВУ сельскому, лесному и рыбному хозяйству на конец декабря 2018 года снизился до 489,7 млрд тенге, что на 29,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как отмечается, это первое снижение за последние годы. В 2017-м сумма кредитов, выданных сельскому хозяйству, составляла 695,2 млрд тенге. Соответственно, доля кредитов аграрного сектора от кредитов экономике в целом уменьшились за год с 5,5% до 3,7%.



В сфере сельхозкредитования субъектов малого бизнеса после резкого подъема в конце 2017 года (до 363,3 млрд тг), в 2018 году объем кредитов снизился по итогам декабря сразу до 198,2 млрд тенге, или на 45,4% за год. Доля кредитов сельскому хозяйству от общей суммы кредитов малому бизнесу составляет 8,4%. В 2017 году доля достигала 13%.

На фоне общего спада кредитования огромную поддержку малому предпринимательству в аграрном секторе оказывает АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". В 2018 году компанией было выдано средств на сумму 53,8 млрд тг — на 12,1% больше, чем годом ранее.

На начало января 2019 года кредитный портфель составил 124,5 млрд тенге — на 21,5 млрд тг больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В этом году фондом планируется финансирование в размере 50,1 млрд тенге.



В то же время финансирование сельского хозяйства со стороны инвесторов увеличивается: за 12 месяцев 2018 года объём инвестиций в основной капитал АПК достиг 290,6 млрд тенге — на 6,4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

В 2017 году объём инвестиций составлял 273 млрд тенге, при годовом росте на 33,9%.

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