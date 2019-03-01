В полиции Алматы сообщили подробности задержания в ЦОНах "помогаек"

Один из задержанных - сотрудник ЦОНа.

В полиции Алматы сообщили подробности задержания в ЦОНах Алматы "помогаек", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Управлением собственной безопасности Департамента полиции Алматы расследуется уголовное дело по фактам мошенничества с участием посредника специализированного ЦОНа и сотрудника одного из филиалов НАО "Правительство для граждан".

- Сотрудник ЦОНа Медеуского района в обход всех установленных законом процедур по временной регистрации иностранца, совершил неправомерные действия в отношении потерпевшего и его матери. Как установлено, заявитель обратился за регистрацией иностранца на территории Казахстана. Выслушав его, сотрудник ЦОНа предложил свою помощь за вознаграждение 120 тысяч тенге. Половину денег мужчина получил сразу, оставшуюся должен был получить по завершению процедуры. Однако обещанного он не исполнил. В результате эту женщину, являющуюся гражданской Кыргызстана, за нарушение миграционного законодательства привлекли к административной ответственности. Сотрудник районного ЦОНа привлечен к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст.190 УК РК, - сообщил начальник Управления собственной безопасности Департамента полиции города Алматы полковник полиции Айдын Кабдулдинов.

Аналогичное преступление совершено и на территории специализированного ЦОНа. Задержан "помогайка", пытавшийся завладеть у автомобилиста 40 тысячами тенге, пообещав ему ускорение регистрации транспортного средства. И это фигурант привлечен к ответственности за мошенничество.

- На самом же деле все эти государственные услуги осуществляются очень быстро и качественно. Государственная пошлина оплачивается исключительно в кассу. Сервис "одного окна" сам по себе подразумевает удобство при получении госуслуг. Поэтому призываем граждан никогда не пользоваться услугами третьих лиц, которые, по сути, являются незаконными, - заверил полковник Кабдулдинов.

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