Главы Павлодарской и Омской областей подписали протокол о сотрудничестве

Нас связывают традиционно близкие отношения и узы устойчивого развития - Бакауов.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов и глава Омской области Александр Бурков договорились о дальнейшем сотрудничестве между двумя регионами, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Во время официального визита в Павлодар делегация из Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым посетила несколько сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также различные социальные объекты. Встреча глав регионов состоялась на площадке АО "Казахстанский электролизный завод".

- Нас связывают традиционно близкие отношения и узы устойчивого развития, - открыл встречу Булат Бакауов. – За прошлый год объем взаимной торговли вырос в 1,3 раза и достиг уровня 1,8 миллиардов долларов США. Ежегодно на российский рынок поставляется продукция павлодарских предприятий на сумму более 1 миллиарда долларов.

Аким Павлодарской области подчеркнул, что потенциал партнерства между двумя приграничными областями продолжает расширяться. Так, ПАО "Омскнефтехимпроект" принимало участие в модернизации павлодарского нефтехимического завода. Активное взаимодействие налажено и в сфере торговли. К примеру, павлодарская компания "КЭММИ" открыло свое представительство в Омске.

Обращаясь к своему российскому коллеге, Булат Бакауов предложил открыть авиасообщение между Павлодаром и Омском, что поспособствовало бы дальнейшему развитию взаимодействия в транспортной сфере. Кроме того, он обратил особое внимание на необходимость расширения судоходства по Иртышу. К сожалению, на сегодняшний день из-за габаритов судового состава и отсутствия соответствующих глубин при грузоперевозках по реке возникают проблемы.

Александр Бурков, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что у омичей есть, чему поучиться у павлодарцев.

- В рамках визита нам удалось поближе познакомиться с промышленным, сельскохозяйственным и образовательным потенциалом вашего региона, - сказал он. – Могу сказать, нам есть чему у вас поучиться и в сфере образования, особенно среднего образования. Что касается индустриализации региона, то мы видим, что вы не остановились на достижениях советской эпохи. Вы сегодня имеете совершенно новые, высокотехнологичные предприятия.

Александр Бурков отметил, что Павлодарская область считается ключевым внешнеторговым партнером Омской области. Губернатор выразил намерение продолжить всестороннее сотрудничество совместно с бизнес-сообществом.

Айбек Жуматов

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