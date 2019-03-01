Tesla объявила о закрытии магазинов и снижении цен

Все продажи автомобилей переводят в онлайн.

Американский автопроизводитель Tesla объявил, что цены на седан Model 3 будут снижены на 6% до $35 тыс. благодаря закрытию розничных магазинов и переходу на онлайн-продажи, сообщает РБК со ссылкой на сайт Tesla.

- В течение следующих нескольких месяцев мы свернем многие наши магазины, — заявили в компании. При этом, небольшая часть магазинов продолжит работу в местах с высоким трафиком, подчеркнули в Tesla. В компании не назвали число магазинов, которые ждет закрытие и не уточнили, скольких сотрудников ждет сокращение.

- Клиентам из США важно понять, что благодаря онлайн-продажам любой человек в любом штате может быстро и легко купить Tesla, — говорится в сообщении. В Tesla отметили, что намерены развивать свои сервисные центры чтобы клиенты могли получить обслуживание «в тот же день, если не в тот же час».

Стоит отметить, что в середине января компания объявила, что сократит около 7% своих сотрудников. Глава Tesla Илон Маск тогда заявил, что 2018 год оказался самым сложным, но также и самым успешным в истории компании. Так, за год Tesla удалось собрать 86,5 тыс. автомобилей, но, несмотря на рекордную выручку в $21,3 млрд, убытки компании составили $976 млн (2017-й Tesla закончила в минусе на $1,9 млрд).

Кроме того, 25 февраля произошел трагический случай. В Майами в аварии погиб мужчина после того, как его Tesla Model S на скорости врезалась в дерево.

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