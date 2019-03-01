Кожамжаров: Гособвинитель обязан быть грамотным юристом

В 2018 году изменены и отменены решения судов в отношении 1945 лиц.

В Генеральной прокуратуре завершилась конференция по обсуждению актуальных вопросов и перспективах совершенствования деятельности органов прокуратуры в сфере поддержания государственного обвинения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров, открывая мероприятие, подчеркнул особую роль института государственных обвинителей в системе отправления правосудия и высокую ответственность прокуроров в вершении судеб людей.

Было отмечено, что ежегодно прокуроры поддерживают обвинение по 40 тыс делам в судах первой инстанции. Совместными с Верховным судом мерами минимизированы факты вступления неправосудных приговоров в законную силу.

Всего по актам надзора в 2018 году изменены и отменены решения судов в отношении 1945 лиц, что на 54% больше, чем в 2017 году (1263).

По протестам генпрокурора в Верховном суде исправлены судебные акты в отношении 443 лиц, в т.ч. улучшено положение 334 осужденных, оправдано 35 лиц.

Обращаясь к прокурорам, Кожамжаров акцентировал внимание на стандарты, которым они обязаны соответствовать.

- Государственный обвинитель обязан быть квалифицированным юристом и разбираться во всех тонкостях права. Выражать единственно правильную позицию по оценке доказательств. Он должен быть гарантом неотвратимости наказания, а в случае невиновности - обеспечить защиту прав граждан, - отметил он.

Поэтому в целях повышения профессионального уровня прокуроров, Академией генеральной прокуратуры разработана новая программа и методика обучения гособвинителей.

В рамках мероприятия прошли тренинги судебной риторики, курсы повышения квалификации и специализации гособвинителей. Принимали участие представители администрации Президента, Верховного суда, а также сотрудники региональных прокуратур.

Участники продемонстрировали навыки работы с информационной системой "Зандылык", разработанной и внедренной в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан".

Система позволяет проверить правильность назначения уголовного наказания до вынесения приговора, а также изучить республиканскую судебную практику по делам со схожими обстоятельствами.

После прокуроры посетили Мониторинговый центр Верховного суда, где ознакомились с функционалом ИС "Торелик", особенностями и практическими аспектами использования электронного уголовного дела в судебных заседаниях.

По итогам мероприятия подготовлен План по повышению эффективности надзора за законностью судебных актов по уголовным делам.

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