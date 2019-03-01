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Тенге еще немного укрепился на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 374,77 тенге.

Фото : Zakon.kz1 марта 2019, 11:36

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 374,77 тенге за доллар (-0,19 тенге), объем торгов – 67 050 тыс. USD (+28 200 тыс. USD)

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7050 тенге за рубль (-0,0050 тенге), объем торгов – 5 млн рублей (-20 000 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,9906 тенге за юань (-0,2194 тенге), объем торгов – 1 100 тыс. юаней (+100 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 374,7-376,5 тенге, евро - 426,5-428,9 тенге, рос.рубля - 5,71-5,76 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


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