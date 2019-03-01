Тенге еще немного укрепился на торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 374,77 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 374,77 тенге за доллар (-0,19 тенге), объем торгов – 67 050 тыс. USD (+28 200 тыс. USD)
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7050 тенге за рубль (-0,0050 тенге), объем торгов – 5 млн рублей (-20 000 тыс. рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,9906 тенге за юань (-0,2194 тенге), объем торгов – 1 100 тыс. юаней (+100 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 374,7-376,5 тенге, евро - 426,5-428,9 тенге, рос.рубля - 5,71-5,76 тенге.
В торгах приняли участие 19 банков.
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