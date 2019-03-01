Полиция Мангистау: Информация о вводе военных сил в Жанаозен является недостоверной

Исполнительная власть региона просит помнить жителей о последствиях распространения заведомо ложной информации.

Видеоролик, распространяемый в социальных сетях, на котором очевидцы запечатлели военную технику, был снят в прошлом году. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.

Запись, на которой запечатлены военные вертолеты и самолет, была сделана во время стратегических командно-штабных учений "Батыс-2018".

В областном акимате отметили, что распространяемая в социальных сетях информация о вводе военных сил в Жанаозен не соответствует действительности.

- В Жанаозене спокойная обстановка. В городе открыли несколько пунктов для регистрации безработного населения и распределения вакансий, продолжается активное трудоустройство жителей города, - сообщили в пресс-службе акима области.

Исполнительная власть региона просит помнить жителей о последствиях распространения заведомо ложной информации.

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