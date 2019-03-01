Нигматулин: Мажилис обеспечит законодательную поддержку социальных инициатив Президента

Даже в самые тяжелые годы государство выполняло все свои социальные обязательства - спикер Мажилиса.

1 марта под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось расширенное заседание Бюро Мажилиса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Главным вопросом повестки заседания стали инициативы Нурсултана Назарбаева, обозначенные в ходе выступления на XVIII Съезде партии "Нұр Отан".

Спикер Мажилиса акцентировал внимание на четкой социальной направленности всей политики Елбасы.

- Даже в самые тяжелые годы государство выполняло все свои социальные обязательства. Это принципиальная установка главы нашего государства. И сейчас Президент, исходя из современных реалий, исходя из требований времени, исходя из анализа ситуации в стране, предложил мощнейший комплекс уникальных и беспрецедентных мер, направленных на повышение качества жизни и благосостояния казахстанцев, - подчеркнул Нигматулин.

Напомнив такие приоритеты главы государства, как поддержка малообеспеченных слоев населения, решение жилищных вопросов граждан с невысокими доходами, улучшение сфер образования и здравоохранения, комплексное развитие регионов, председатель Мажилиса отметил, что все грандиозные социальные инициативы Елбасы подкреплены финансово. По словам Нигматулина, можно с полным правом сказать, что начинается новый этап социальной модернизации нашей страны.

Как отметил Председатель Мажилиса, весь депутатский корпус должен энергично включиться в эту важную для страны работу.

- Прежде всего, нам необходимо качественно и оперативно обеспечить законодательную поддержку реализации всех поручений главы государства, данных на Съезде партии "Нұр Отан". Президент особо подчеркнул, что депутаты Мажилиса должны активно участвовать в мониторинге реализации государственных и отраслевых программ. Мы планируем осуществлять это путем заслушивания ответственных за реализацию данных программ как на "правительственном часе", так и на заседаниях фракций политических партий, представленных в Мажилисе, - подчеркнул он.

По словам Спикера Мажилиса, все это будет проводиться в открытом формате, с привлечением представителей неправительственных организаций, экспертного сообщества и средств массовой информации.

- Кроме того, мы намерены акцентировать внимание госорганов на актуальных запросах общества, полученных в ходе выездов в регионы и встреч с избирателями, - добавил Нигматулин.

При этом председатель Мажилиса выразил уверенность, что совместными усилиями будут эффективно выполнены все поставленные главой государства задачи.

На заседании Бюро сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

Палате предлагается рассмотреть ряд ратификационных законопроектов. Это поправки в Соглашение Казахстана с Россией о статусе города Байконур. Здесь и Рамочное Соглашение между Казахстаном и КНР о предоставлении Китаем льготного кредита.

Проект повестки пленарного заседания содержит и поступивший в Мажилис новый ратификационный законопроект, по которому Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это Соглашение Казахстана с Таджикистаном об оказании безвозмездной военно-технической помощи.

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