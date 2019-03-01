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Головкин возглавил рейтинг WBA

Геннадий Головкин поднялся со второй строчки на первую.

Фото : Sports.kz1 марта 2019, 12:26

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила обновленную версию ежемесячных рейтингов во всех весовых категориях, сообщает Sports.kz.

Сайт представляет информацию о положении казахстанских боксеров:

Во второй средней категории Айдос Ербосынулы остался 15-м. Тройку лидеров составляют Джон Райдер из Великобритании, россиянин Федор Чудинов и еще один британец Крис Юбэнк-младший.

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поднялся со второй строчки на первую, за ним располагаются поляк Камил Шеремета и американец Брэндон Адамс. Действующим "суперчемпионом" здесь является мексиканец Сауль "Канело" Альварес, а «обычным» чемпионом — Роб Брант из США.

В первом среднем дивизионе Нурсултан Жанабаев сохранил за собой 15-ю строчку. На первом месте — британец Келл Брук, за ним следуют кубинский боксер Эрисланди Лара и американец Джермелл Чарло.


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