Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в выходные дни
В южных областях под влиянием южного циклона ожидаются дождь, мокрый снег, в понедельник возможны сильные осадки.
Фото : Zakon.kz1 марта 2019, 13:59
Какая погода ожидается казахстанцев 2-4 марта, рассказали в "Казгидромете", передает Zakon.kz.
- Уже который раз на Казахстан одновременно смещаются циклоны со Средней Азии и с европейской части России. Поэтому в предстоящие выходные дни в республике ожидается погода со сложными метеорологическими условиями, - отмечают синоптики.
Так, на большей части территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с европейской части России ожидаются снег, местами метель, сильный порывистый ветер и на фоне оттепели гололед.
В южных областях под влиянием южного циклона ожидаются дождь, мокрый снег, в понедельник возможны сильные осадки.
Температура будет колебаться, но сохранится выше климатической нормы, за исключением запада. Там температура около и ниже нормы.
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