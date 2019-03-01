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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в выходные дни

В южных областях под влиянием южного циклона ожидаются дождь, мокрый снег, в понедельник возможны сильные осадки.

Фото : Zakon.kz1 марта 2019, 13:59

Какая погода ожидается казахстанцев 2-4 марта, рассказали в "Казгидромете", передает Zakon.kz.

- Уже который раз на Казахстан одновременно смещаются циклоны со Средней Азии и с европейской части России. Поэтому в предстоящие выходные дни в республике ожидается погода со сложными метеорологическими условиями, - отмечают синоптики.

Так, на большей части территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с европейской части России ожидаются снег, местами метель, сильный порывистый ветер и на фоне оттепели гололед.

В южных областях под влиянием южного циклона ожидаются дождь, мокрый снег, в понедельник возможны сильные осадки.

Температура будет колебаться, но сохранится выше климатической нормы, за исключением запада. Там температура около и ниже нормы.


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