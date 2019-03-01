Уровень противостояния "Кайрата" и "Астаны" покажет финальный матч Суперкубка Казахстана

Эта игра будет интересной - Григорчук.

Каким будет противостояние в 2019 году между командами "Астана" и "Кайрат", покажет матч за Суперкубок Казахстана. Суперкубковая игра всегда открывает новый футбольный сезон, но в этот раз все намного интересней: команды обновили свои составы, несколько изменился тренерский штаб, возможно мы увидим новый стиль игры. Так что матч 3 марта во многом станет показательным, передает Zakon.kz.

- Что касается предвидения по этой игре, то мы, конечно, оттолкнемся от того, что мы знаем в определенной мере про "Кайрат", но клуб этот довольно сильно обновился, пришел новый тренер, наверное, поменяется и стиль игры. И по имеющейся у нас информации, конечно, это уже немножко другой "Кайрат", чем был в том году. Мы понимаем, как мы должны себя вести на поле, как нейтрализовать их сильные стороны, использовать слабые стороны. Насколько это получится, мы посмотрим, - сказал на пресс-конференции главный тренер "Астаны" Роман Григорчук.

Он убежден, что соперничество между клубами "Астана" и "Кайрат" останется таким же напряженным. Однако, в каком именно это будет виде и насколько оно будет отличаться от того, что было в 2018 году, пояснять не стал.

- Потому что и у нас многое по-новому, и у них. Так что эта игра будет интересной. Даже мне интересно, как оно будет все. То, над чем мы работаем, мы постараемся воплощать в жизнь, пользоваться наработками на поле, но легко нам здесь говорить, и намного сложнее сделать это на самом деле, на практике, - пояснил тренер столичного клуба.

Он отметил, что, несмотря на весь интерес игры, цель команды не просто показать хорошую игру и подготовиться к Чемпионату, а выиграть матч.

- В любом случае это Суперкубок, это титул. Я думаю, что принципиально и для "Кайрата", и для нас выиграть этот титул. Потому игра должна быть интересная и боевая, думаю, что болельщики получат огромное удовольствие, - заключил он

Матч пройдет в Алматы на Центральном стадионе 3 марта в 15:00. Это будет 12-й розыгрыш Суперкубка Казахстана. Официальным спонсором ФК "Астана" является букмекерская контора – Олимп. Команда "Астана" трижды становилась его обладателем (первый раз в 2011 году, тогда команда называлась Локомотив), футбольный клуб "Кайрат" становился его обладателем дважды: в 2016-м и 2017-м годах.

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