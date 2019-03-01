573 учителя малокомплектных школ ВКО готовы для преподавания в новыx IT-классах
Все учителя обеспечены методическими пособиями и программным обеспечением - замакима области.
В ВКО завершается оснащение всех 655 общеобразовательных школ IT-классами, передает пресс-служба акима области.
В рамках реализации Послания Президента Казаxстана и регионального проекта "Менің мектебім" в 2018 году 277 полнокомплектных школ области, в которых обучается 80% школьников региона, были оснащены предметными кабинетами по стандартам Назарбаев Интеллектуальных школ, а также современными ІТ-классами и классами робототехники.
В настоящее время завершается оснащение еще 378 ІТ-классов в малокомплектных школах области. К новому учебному году во всех малокомплектных школах также будут установлены 500 актив-панелей, которые позволят школьникам постигать предметы естественно-научных дисциплин на основе последних цифровых технологий.
1 марта на открытии нового ІТ-класса в школе имени Базылбека Ахметова в Уланском районе заместитель акима области Асем Нусупова сообщила, что для обучения школьников по новым дисциплинам "программирование и моделирование в ІТ-классах", на базе Электротеxнического колледжа города Семей прошли специальную курсовую подготовку 573 учителя малокомплектных школ области.
- Все учителя обеспечены методическими пособиями и программным обеспечением. Это открывает новые возможности для сельских ребят обучаться программированию, 3D моделированию и мехатронике, - отметила Асем Нусупова.
На сегодняшний день в малокомплектных школах ВКО обучается более 25 тысяч детей.
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