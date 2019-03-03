Смена правительства, новые соцпрограммы и экс-замакима, обидевший инвалидов – итоги недели

Краткий отчет о событиях в политической и общественной жизни страны.

Уходящая неделя была чрезвычайно богата событиями, происходящими во внутриполитической жизни страны. Было сформировано новое правительство Казахстана, сменился ряд руководителей министерств и Нацбанка. Поменялись акимы нескольких регионов страны, а ряд чиновников получил новые назначения. Также состоялся XVIII съезд партии "Нұр Отан", приуроченный к 20-летию политической организации, а 1 марта Казахстанцы отметили День благодарности. К сожалению, не обошлось и без громких арестов и коррупционных скандалов. Обо всем этом вкратце решил напомнить Zakon.kz в традиционном обзоре итогов уходящей недели.

Новое правительство Казахстана

21 февраля 2019 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства, временно возложив исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на первого вице-премьера Аскара Мамина. Членам правительства было указано продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства. А уже 25 февраля глава государства выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента, поблагодарил прежнее правительство за проделанную работу, и озвучил, что привело к его отставке, отметив упущения в работе отдельных министерств, особенно в социальной сфере. В этот же день было сформировано новое правительство Казахстана, при котором новым премьер-министром стал Аскар Мамин, чью кандидатуру единогласно одобрили депутаты Мажилиса Парламента.

Кроме того, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления глава государства постановил реорганизовать два министерства путем их преобразования. Так, Министерство общественного развития будет преобразовано в Министерство информации и общественного развития РК с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от упраздненного Министерства информации и коммуникаций (в этом же документе глава государства постановил упразднить Министерство информации и коммуникаций РК"). Также Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности будет преобразовано в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности с передачей ему функций и полномочий в сфере связи, информатизации, "электронного правительства", развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг от Министерства информации и коммуникаций.

После этого Нурсултан Назарбаев постановил назначить: Смаилова Алихана Асхановича – первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром финансов Республики Казахстан; Касымбека Жениса Махмудулы – заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Абдыкалыкову Гульшару Наушаевну – заместителем премьер-министра РК; Даленова Руслана Ерболатовича - министром национальной экономики Республики Казахстан; Атамкулова Бейбута Бакировича – министром иностранных дел Республики Казахстан; Ермекбаева Нурлана Байузаковича – министром обороны Республики Казахстан; Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан; Абаева Даурена Аскербековича – министром информации и общественного развития Республики Казахстан; Шамшидинову Куляш Ногатаевну - министром образования и науки РК; Бекетаева Марата Бакытжановича – министром юстиции Республики Казахстан; Биртанова Елжана Амантаевича – министром здравоохранения Республики Казахстан; Мухамедиулы Арыстанбека – министром культуры и спорта Республики Казахстан; Сапарбаева Бердибека Машбековича – министром труда и социальной защиты населения РК; Жумагалиева Аскара Куанышевича – министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; Бозумбаева Каната Алдабергеновича – министром энергетики Республики Казахстан; Скляра Романа Васильевича - министром индустрии и инфраструктурного развития РК; Омарова Сапархана Кесикбаевича – министром сельского хозяйства РК.

На заседании правительства новоиспеченные члены Кабмина принесли присягу, а новый премьер-министр РК Аскар Мамин пожелал министрам успехов в работе, подчеркнув, что новый состав правительства должен стать правительством реальных дел, нацеленным на конкретные результаты, добавив, что в результате своей работы кабмин должен достичь улучшения качества жизни казахстанцев.

Назначения

В связи с обновлением состава правительства был произведен ряд новых кадровых назначений.

Так, указом Президента РК, бывший премьер-министр Бакытжан Сагинтаев назначен государственным секретарем Республики Казахстан, а ранее занимавший должность министра общественного развития РК Дархан Калетаев назначен руководителем канцелярии премьер-министра РК.

Также 25 февраля на пленарном заседании сената парламента РК депутаты поддержали представленную Президентом страны кандидатуру на пост главы Нацбанка в лице Ерболата Досаева, ранее занимавшего должность заместителя премьер-министра РК. А уже 26 февраля руководитель администрации Президента РК Асет Исекешев представил Ерболата Досаева коллективу Национального банка РК в качестве нового председателя.

При этом бывший глава Нацбанка РК Данияр Акишев распоряжением главы государства был назначен советником Президента Республики Казахстан.

Новым акимом Актюбинской области стал Ондасын Уразалин, ранее занимавший должность заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Как было сказано выше, его предшественник на этом посту Бердибек Сапарбаев был освобожден от занимаемой должности акима Актюбинской области и назначен министром труда и социальной защиты населения РК.

Экс-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Умирзак Шукеев был назначен указом Президента РК акимом Туркестанской области. А бывший аким региона Жансейт Туймебаев получил новое назначение, став заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК. Кроме того, распоряжением главы государства Леонид Прокопенко был освобожден от должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Кроме того, указом главы государства от 26 февраля 2019 года назначены члены Высшего судебного совета РК. В частности, назначены судья Верховного суда Жангуттинов Мейрам Курмашевич, судья Восточно-Казахстанского областного суда Елемесов Нурмаханбет Махсутович, судья Медеуского районного суда города Алматы Манапов Ел-Назар Турсынбекович, ректор Академии правосудия при Верховном суде РК, доктор юридических наук, профессор Каудыров Толеш Ерденович, председатель Республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" Акылбай Серик Байсейтулы. Адвокат Раисова Балгуль Амангельдиевна повторно назначена членом Высшего судебного совета от адвокатского сообщества. Этим же Указом прекращены полномочия членов ВСС А. Балагумаровой, Е. Каржаубаева, Л. Кудековой, А. Куркбаева, Н. Пазылова, М. Хожабергенова.

XVIII съезд партии "Нұр Отан"

27 февраля 2019 года состоялся XVIII съезд партии "Нұр Отан", приуроченный к 20-летию политической организации. В работе съезда приняли участие около двух тысяч человек.

На съезде рассмотрена новая программа партии до 2030 года, изменения и дополнения в Устав партии, отчеты партийных органов, а также избран новый состав политического совета партии.

На съезде партии Президент Нурсултан Назарбаев поручил уже с 1 июля 2019 года повысить заработную плату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30 процентов. Поднять в среднем на 25 процентов низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях. Повысить пособие родителям, опекунам и семьям (лицам), воспитывающим детей-инвалидов, на 30 процентов. Построить в рамках программы "Нұрлы жер" более 40 тысяч арендных квартир преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных. А также для многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы, разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3 процента годовых через систему жилстройсбережений.

Также глава государства поручил обеспечить доступ всем жителям страны к чистой питьевой воде и провести масштабную газификацию. Разработать предложения по реализации специального проекта "Ауыл – Ел бесігі" и обеспечить его финансирование в размере 90 миллиардов тенге на 2019-2021 годы.

"Нұр Отан" совместно с Администрацией Президента должен создать Центр оценки эффективности и мониторинга реализации государственных программ и реформ. Дополнительно выделить на развитие сферы здравоохранения порядка 120 миллиардов тенге. В результате повысится качество и доступность оказания стационарной медицинской помощи в 7 регионах с охватом порядка 100 тысяч пациентов в год

Завершая мероприятие глава государства и председатель партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что все ожидаемые народом программы озвучены и должны быть реализованы в полной мере.

День благодарности

Еще одним важным для казахстанцев событием минувшей недели стало празднование Дня благодарности, который начиная с 2016 года официально отмечается 1 марта. В этот день народы страны могут поблагодарить друг друга за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие были депортированы в страну. Эта дата выбрана не случайно, так как именно 1 марта 1995 года была создана Ассамблея народа Казахстана по инициативе президента Нурсултана Назарбаева. Ассамблея народа Казахстана занимает центральное место в системе государственной национальной политики, она включает в себя более 800 этнокультурных объединений.

В этот праздничный день Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, рассказав о значении этого светлого праздника для всех жителей нашей страны и пожелав каждой семье счастья, мира и благополучия!

Реформы и законы

Порадовал казахстанцев и недавно назначенный на пост министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, высказавший свое мнение по поводу полицейской реформы. По словам главы МВД, изменения в работе полиции следует начинать не с введения новой формы, а провести в первую очередь аттестацию, и, оставив лишь самых достойных сотрудников, повысить им заработную плату за счет сокращения.

Также на этой неделе были установлены минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на весь 2019 год. Минимальные розничные цены на эти алкогольные напитки установлены в размере 1 923 тенге за литр. Постановление вводится в действие c 8 марта 2019 года.

Аресты и коррупция

Не обошлось на этой неделе и без громких арестов и коррупционных скандалов.

Так, в Алматы 25 февраля был арестован мужчина, снимавший и распространявший в Сети видео с признаками разжигания межнациональной розни. Манас Бистаев, подозреваемый в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 174 ч.1 УК РК - возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, был задержан еще 20 февраля. Теперь же суд санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

А в Караганде был арестован экс-заместителя акима области, который подозревается в хищении в группе лиц по предварительному сговору с должностными лицами ГУ "Управления координации занятости и социальных программ области" бюджетных средств на сумму свыше 36 млн тенге, выделенных на обеспечение инвалидов области специальным средствами передвижения. В частности, речь идет о поставках инвалидных кресел-колясок по завышенной стоимости и не соответствующих требованиям технической спецификации. С санкции суда в отношении подозреваемого и его трех сообщников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Еще большее обсуждение в обществе вызвало задержание женщины-следователя Национального бюро по противодействию коррупции в Шымкенте, подозреваемой в хищении 200 тысяч долларов. Более того, у нее оказалось имущество еще на 10 миллионов тенге. Сейчас женщина находится под арестом, а треть похищенных денежных средств уже обнаружена следствием.

Подготовил Владимир Демидов

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