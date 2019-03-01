США перечислили Кыргызстану миллионы, украденные президентом Бакиевым

Эти деньги намерены потратить на медоборудование и технику для больниц отдаленных от столицы районов.

США вернули Кыргызстану 4,6 млн долларов, которые были украдены бывшим президентом Курманбеком Бакиевым. Об этом ТАСС сообщили в министерстве финансов Кыргызстана.

- Данные средства в размере $4,6 млн поступили на счета республики", - заявили в минфине. По словам его сотрудников, в соответствии с достигнутыми ранее с США договоренностями, эти средства Бишкек потратит на медицинское оборудование и технику для больниц отдаленных от столицы районов, а также приобретение и установку систем очистки воды для некоторых регионов.

США и Кыргызстан подписали соглашение "О возврате активов, похищенных во время прежнего режима Курманбека Бакиева" 25 февраля нынешнего года во время визита в Бишкек заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. С киргизской стороны подпись под документом поставила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева.

Принадлежащие бывшему главе Кыргызстана деньги были обнаружены в ходе расследования в США уголовного дела в отношении Евгения Гуревича, который являлся приближенным к семье Бакиевых человеком. В результате американский суд принял решение о конфискации этих средств.

Курманбек Сали́иевич Бакиев - политический и государственный деятель, лидер политического блока "Народное движение Кыргызстана" (с 2004), премьер-министр (2000—2002 и 2005). Президент Кыргызстана с 2005 по 2010 год, пришел к власти на волне "Революции тюльпанов" против правительства Аскара Акаева. В 2009 году переизбран на должность президента. В ходе революции 7-15 апреля 2010 года был свергнут оппозицией и покинул страну, находится в политической эмиграции в Беларуси.

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