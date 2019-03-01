Врачи "Совминки" поделятся опытом лечения аневризм новейшими методами

Цель предстоящего мастер-класса - это обмен опытом для врачей-нейрохирургов Казахстана, Италии, Украины и Латвии.

2 марта 2019 года в рамках Международного симпозиума компании MicroVention в АО "Центральная клиническая больница" (СовМинка) состоится мастер класс "Эндоваскулярное лечение церебральных аневризм и каротидных стенозов" с участием победителя проекта "100 новых лиц Казахстана", магистра здравоохранения, врача-нейрохирурга высшей категории, врача-рентгенхирурга, заведующего центром нейрохирургии АО "ЦКБ" - Бердихождаева Мынжылкы Сайлауовича.

- Эндоваскулярный метод позволяет проводить операцию на мозговых сосудах без разреза и разведения тканей мозга, снижая, таким образом, риск, - говорит Мынжылкы Сайлауович.

- Суть эндоваскулярной хирургии заключается в совершении врачебного вмешательства не через разрезы в тканях, а через сосуды. В крупные сосуды нашего тела - такие как бедренная, лучевая или сонная артерии - вводится катетер двухмиллиметровой толщины. Его проводят по ходу аорты вплоть до мозговых сосудов, где с помощью микроинструмента на кончике катетера врач делает необходимые манипуляции. После введения в сосуды контрастного вещества хирурги следят за катетером, используя рентгеновские снимки, - добавил Мынжылкы Сайлауович.

Эндоваскулярный метод в нейрохирургии особенно востребован при лечении аневризм сосудов головного мозга. Аневризма - это выпячивание стенки сосуда вследствие ее истончения и растяжения. Она опасна возможностью разрыва мешочка с кровью, за которым следует кровоизлияние.

В настоящее время высококвалифицированные врачи центра нейрохирургии Совминки на самом высоком профессиональном уровне проводят все необходимые медицинские процедуры и активно применяют различные методы нейроэндоваскулярных операций.

Цель предстоящего мастер-класса - это обмен опытом для врачей-нейрохирургов Казахстана, Италии, Украины и Латвии.

Желающие узнать больше об эндоваскулярном лечении церебральных аневризм и каротидных стенозов, могут позвонить для информации по номерам:

+7 777 216 17 99 (Асем Ахметова - отдел маркетинга)

+7 701 721 11 81 (Виталий Руденко – отдел маркетинга)

+7 777 591 34 91 (Нуржан Сулейманкулов - врач-нейрохирург Совминки)

Место проведения мастер класса: АО "Центральная клиническая больница" г.Алматы, ул. Панфилова, 139.

Дата проведения: 2 марта 2019 года.

Время проведения: 12:00 ч.

www.sovminka.kz

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