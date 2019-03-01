Служба спасения Алматы провела день открытых дверей

Данное мероприятие было организовано для пропаганды знаний и обучения подрастающего поколения.

В рамках проведения Всемирного дня Гражданской обороны первого марта Служба спасения аппарата акима Алматы провела день открытых дверей с участием сотрудников ДЧС Алматы и "Республиканского учебно-методического центра Гражданской защиты" КЧС МВД РК, передает пресс-служба ведомства.

На плацу собрались школьники, студенты, да и просто желающие поближе узнать о работе службы. Спасатели демонстрировали оборудование в действии, отвечали на вопросы и рассказали о том, какие действия необходимо предпринять в различных чрезвычайных ситуациях. Психолог Службы спасения Алматы Амирова рассказала школьникам о правилах поведения в панической толпе, что нужно предпринять, чтобы выбраться из толпы живым и невредимым. Молодежь проявила большой интерес к профессии "спасатель", многим даже удалось примерить снаряжение. А с одним из учеников спасатели организовали эвакуацию с крыши здания, задействовав альпинистское снаряжение.

Особое внимание присутствующих было приковано к мобильному тренажеру-симулятору землетрясений "Республиканского учебно-методического центра Гражданской защиты", где каждый мог почувствовать на себе различную силу баллов.

Конечно же, без внимания не остались и дружелюбные питомцы кинологической группы Службы "109". Школьники и студенты узнали у кинологов, как проводится подготовка поисковых собак, в чём заключается их главная задача, а также где и когда они находили пострадавших.

Данное мероприятие было организовано не только с целью ознакомления со службами экстренного реагирования, но и для пропаганды знаний и обучения подрастающего поколения.

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