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Апелляционная инстанция рассмотрит жалобы на приговор по делу Дениса Тена

Дата судебного заседания назначена 13 марта в 15.00 часов.

Фото : Юга.ру1 марта 2019, 15:15

Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда назначила дату рассмотрения уголовного дела в отношении осужденных за убийство известного фигуриста Дениса Тена, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе алматинского горсуда, судебная коллегия по уголовным делам назначила дату рассмотрения уголовного дела в отношении А. Кудайбергенова, Н. Киясова, Ж. Толыбаевой, по поступившим апелляционным жалобам от участников процесса на приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 17 января 2019 года.

Дата судебного заседания назначена 13 марта в 15.00 часов.

Как сообщалось ранее, апелляционные жалобы на приговор поступили 31 января и 1 февраля. Суть апелляционных жалоб пока неизвестна.

Приговор подсудимым Киясову, Кудайбергенову и Толыбаевой был оглашен 17 января. Первые двое получили по 18 лет лишения свободы. Беременная подсудимая была приговорена к 4 годам лишения свободы.

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