Верховный муфтий Серикбай Ораз поздравил казахстанцев с Днем благодарности

День благодарности стал для многонационального казахстанского народа праздником милосердия, братства, дружбы и любви.

Верховный муфтий, председатель ДУМК Серикбай хаджи Ораз поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает Zakon.kz.

Вот уже несколько лет в Казахстане празднуют День благодарности, который официально отмечается 1 марта. Он установлен указом Президента Назарбаева.

Мусульмане поддерживают этот благословенный день. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не благодарен Аллаху тот, кто не благодарен людям». Быть благодарным Всевышнему Аллаху и людям - это очень важно в исламе, Аллах в Священном Коране многократно говорит: «Не благодарны ли вы?». Он любит своих рабов, которые благодарны Ему за все Его дары, которые Он им дает, и еще больше увеличивает свои дары тем, кто благодарен Ему. Всевышний Аллах говорит: «Если вы будете благодарны, то я непременно возвышу вас в благах».

Дорогие соотечественники! Этот день - хороший повод для выражения благодарности Аллаху и всему народу Казахстана. Представители многих национальностей и народностей нашей страны, которые были депортированы в Казахстан, могут выразить чувства благодарности друг другу и коренному народу – казахам за терпимость, гостеприимство, щедрость и братскую теплоту, проявленные к ним в те тяжелые для них годы. Современная многонациональная семья Казахстана – этот результат нескольких миграционных волн, вызванных политикой советской власти, когда в Казахстан были депортированы целые народы. Но они не остались один на один со своей бедой, казахи протянули им руку помощи, подставили свое братское плечо, сроднились, помогли обжиться, выжить, завести семьи, учиться, работать, созидать добрые дела и приносить пользу той стране, где они оказались волею судьбы.

Мы рады, что День благодарности поистине стал для многонационального казахстанского народа праздником милосердия, братства, дружбы и любви и это вызывает чувство гордости и уважения. Надеемся и верим, что День благодарности будет воспитывать у подрастающей молодежи чувство толерантности, дружелюбия, братства и будет способствовать еще большему укреплению межэтнического согласия и межнациональных отношений в нашей стране.

Пусть Всевышний Аллах хранит все народы Казахстана! Желаю всем благополучия, добра и процветания!

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