"Как будто стою на Марсе": как британский экстремал выживал в степях Казахстана

Эд Стаффорд неделю провел в степях Казахстана практически без еды и воды.

Возьмите человеческий мозг со всеми его грибовидными выступами и глубокими складками, затем увеличьте его до размеров центра Лондона, и вы получите причудливые горы Актау в Казахстане. Так описал казахстанские горы известный британский исследователь, занимающийся экстремальными экспедициями по миру, передает Zakon.kz.

В новом проекте Discovery Channel "Эд Стаффорд: игра на вылет" экстремал всего за пять дней совершил сложнейший переход по нацпарку Алтын-Эмель. Он и его соперник выживали в сложнейших климатических условиях.

- Даже Эд Стаффорд оказывается на грани срыва - человек, чье соло-путешествие вдоль всей Амазонки занесено в Книгу рекордов Гиннесса, и не представлял, что Казахстан станет настолько серьезной проверкой на выносливость,– рассказали представители канала после съемок.

Как рассказал сам Стаффорд изданию The Telegraph, в июне прошлого года его оставили в центре "этой топографической аномалии", с одним ножом. Он должен был не только выжить в горах Актау, но и победить в соревновании с бывшим офицером из Южной Кореи ("морской котик") Кеном Ри

Стаффорд должен был преодолеть горную местность, перейти реку и вдоль нее пойти на запад до песков. Эта гонка была сценарием к новой серии для канала Discovery.

Во время своего путешествия по актауским горам экспедитор-экстремал решил подняться на холм около 400 метров высотой.

- Как геолог я был очарован осадочными породами, которые тектонически скручивались, а затем складывались редкими потопами. Было ощущению, что я стою на Марсе... ...Мне казалось, что я даже пытаюсь вдохнуть марсианскую атмосферу - у меня перехватило горло, и губы начали ломаться, - поделился британский исследователь.

фото: Mail.ru Кино

Стоя на вершине, он увидел вдали зеленую полоску на горизонте.

- Это должна была быть вода, река, к которой я стремился, и поэтому мой план был разработан. Выйди из этой безжизненной пустыни так быстро, как только смогу, любой ценой, и восстановиться, когда доберусь до реки, - отметил в интервью путешественник.

У реки он оказался днем позже, но просто так к ней пройти не получилось из-за слишком густой растительности.

- Поэтому я построил воронок из камыша и верблюжьей шкуры. Это чем-то напоминало внутреннюю трубу трактора Фреда Флинстоуна, - рассказал Стаффорд.

Далее он спустился по реке, сначала на челноке, затем несколько часов вплавь, когда увидел, что соперник его догоняет.

Выбравшись на берег и отдохнув Стаффорд побежал, считая, что Кен уже обогнал его.

- Когда я достиг вершины хребта, я увидел самую большую дюну, которую я когда-либо видел - великолепный конец этого испытания. Единственная проблема заключалась в том, что, по моим оценкам, это было в шести милях отсюда, - отметил путешественник.

Здесь он отметил, что при температуре плюс 40, практически без еды, с ограниченным количеством воды, это была очень сложная задача.

- Слезы текли по моему лицу, и с любовью к моему сыну и умершему отцу, я пробежал по бесплодному ландшафту к огромному монолиту. Суслики поспешили уйти с моего пути. Реально у меня не было надежды на победу, но это было неважно, - поделился экстремал, добавив - к потрясению экипажа я все еще плакал, когда добрался до финиша.

А вот кто выиграл в данном соревновании Стаффорд не рассказал, предложив посмотреть всю передачу.

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