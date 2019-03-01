В Павлодарской области готовы к реализации поручений главы государства

Сегодня время масштабных социальных инвестиций - Бакауов.

В региональном филиале партии "Нұр Отан" прошло заседание областного актива по итогам XVIII съезда партии, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как сказал во время заседания председатель облфилиала партии Булат Бакауов, глава государства поставил задачу преобразовать экономический рост в рост благосостояния нашего общества.

- Сегодня время масштабных социальных инвестиций, - подчеркнул он. – Для этого из Национального фонда и республиканского бюджета выделяется более двух триллионов тенге. Они будут направлены на реализацию трех блоков социальных инициатив.

Так, по словам Булата Бакауова, с 1 июля до 30 процентов повысится зарплата у 52 тысяч павлодарцев. Все они работают на низкооплачиваемых позициях в бюджетной сфере. На эти цели будет дополнительно выделено шесть миллиардов тенге, а в 2020 году 12 миллиардов тенге.

- Особо пристальное внимание глава государства уделил поддержке малообеспеченных и многодетных семей, - отметил аким области. – В области 348 семей получают адресную социальную помощь. Повышены не только критерии оказания данной помощи, максимально упрощена будет процедура ее назначения.

В рамках реализации социальных инициатив Президента в регионе займутся вопросом обеспечения жильем населения и улучшением сфер образования и здравоохранения. Также будет реализована региональная политика по улучшению качества жизни жителей области.

На встрече в филиале партии выступила и многодетная мама Динара Саликова, которая вошла в состав областной комиссии по решению вопросов многодетных и малообеспеченных семей.

- Я очень благодарна Президенту, который во время съезда "Нұр Отан" в Астане обратил столь пристальное внимание на проблему социально уязвимых жителей страны, - говорит она. – С тех пор, как мы приступили к работе по оказанию помощи нуждающимся в этом семьям, сделано очень много. А после того, как Нурсултан Назарбаев поручил усилить социальную поддержку многодетных матерей и других категорий граждан, думаю, мы сделаем еще больше.

Партии "Нұр Отан" поручено усилить работу общественных приемных и создать мощную систему обратной связи с населением. По словам первого зампреда облфилиала партии Николая Дычко, с 18 февраля 2019 года в общественные приемные филиалов партии обратилось более 400 граждан. Треть обращений решено положительно.

- В основном, вопросы касаются получения адресной социальной помощи, прописки, организации бесплатного питания в школах, проезда в общественном транспорте и другие, - проинформировал Николай Дычко. – Ежедневно в приемные партии обращаются до 40 человек. Число заявителей не уменьшается. Как отметил Президент, помощь должна оказываться только особо нуждающимся.

По словам Николая Дычко, работа общественных приемных партии будет усилена. Они станут единым окном помощи для граждан по принципу "Здесь и сейчас". Кроме того, партией будет запущен проект "Халыққа көмек" по решению вопросов населения.

Айбек Жуматов

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