Прогноз погоды на март. В Международный женский день обещают тепло
Во второй половине месяца не исключены возвраты холодов.
РГП "Казгидромет" опубликовал консультативный прогноз на март 2019 года, передает Zakon.kz.
Синоптики отмечают, что неустойчивая погода, характерная для весны, ожидается в ближайшие дни в Казахстане. В северной половине республики предполагаются местами снег, метель, гололёд. В южной половине осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололёд. Температуры воздуха повысятся в северной половине ночью до 0…5, местами 10 мороза, днем до 0…5 тепла; в южной половине ночью до 0…5, местами 10 тепла, днем до 10…18 тепла.
- Затем в период с 5 по 7 марта вторжение холодного антициклона с районов южной части России обусловит понижение температуры воздуха почти на всей территории Республики. На севере, востоке, центре столбики термометров опустятся ночью до 10…15, местами 20 мороза; на западе, юге, юго-востоке ночью до 2…7 мороза, - говорится в сообщении метеорологов.
В международный женский праздник и выходные дни вновь потеплеет, днем на западе, юго-западе до 3…8 тепла; на севере, востоке, центре до 0…5 мороза; на юге, юго-востоке до 10…15 тепла.
Во второй половине месяца не исключены возвраты холодов.
Стоит отметить, что прогноз может претерпеть значительной корректировки по мере изменения синоптической ситуации.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!