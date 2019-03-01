Инфляция в Казахстане за январь-февраль 2019 года составила 0,8%

Больше всего подорожали свежие овощи, табачные изделия и мука.

Цены на продовольственные товары за два месяца текущего года (февраль 2019 года к декабрю 2018) увеличились на 2,8%, непродовольственные – на 0,6%, а на платные услуги – снизились на 1,5%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

С начала текущего года (февраль 2019г. к декабрю 2018г.) повышение цен отмечено на овощи свежие на 28,1%, муку – на 4,1%, рис – на 3,1%, рыбу мороженую, фрукты свежие – по 2,6%, сыр сычужный – на 2,3%, яйца, хлеб, мясо птицы – по 2%, макаронные изделия – на 1,7%, масло сливочное, колбасные изделия – по 1,6%, конину, изделия из мяса, молоко свежее – по 1,5%, баранину, булочные и мучные изделия – по 1,4%, свинину – на 1,1%, кондитерские изделия – на 0,9%. Табачные изделия подорожали на 4,4%, прохладительные напитки – на 2,2%, алкогольные напитки – на 2%. Снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 2,7%, крупу гречневую – на 1,3%, творог – на 0,8%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 1,9%, текстильные изделия – 1,4%, товары личного пользования, автомобили – по 1,3%, мебель и предметы домашнего обихода, моющие и чистящие средства, одежду и обувь – по 1,1%, бытовые приборы – 1%. Бензин подешевел на 2,6%, уголь каменный – на 1,8%, дизельное топливо – на 0,8%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 5%, услуги здравоохранения – на 1,8%, общественного питания – на 1,1%, кабельного телевидения – на 1%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 0,8%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подешевел на 5,4%, воздушным – на 5,3%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 11%, холодную воду – на 7,5%, канализацию – на 6,9%, горячую воду – на 6,6%, электроэнергию – на 4,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,1%, вывоз мусора – на 3,4%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2019 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 38,8%, непродовольственных – 29,8%, платных услуг – 31,4%.

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