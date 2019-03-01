Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 375,90 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 376,70 тенге за доллар при объеме торгов 95,2 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 375,90 тенге за доллар (+0,94 тенге), суммарный объем торгов – 162,25 млн USD (+36 450 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 429,35 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7099 тенге за рубль при объеме торгов 10,1 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7083 тенге за рубль (-0,0017 тенге), суммарный объем торгов – 15,1 млн рублей (-14 900 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,9710 тенге за юань при объеме торгов 200 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 376,7-378,5 тенге, евро - 428,7-431,3 тенге, рос.рубля - 5,73-5,78 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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