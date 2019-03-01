В Восточном Казахстане масштабно отмечают День благодарности

Только благодаря единству мы способны решать важнейшие социально-экономические задачи - заместитель акима.

В Восточном Казахстане в честь Дня благодарности проходит более 300 мероприятий, в которыx принимают участие свыше 80 тысяч человек, передает пресс-служба акима региона.

Это акции с участием волонтеров, молодежи, предпринимателей и жителей по оказанию помощи социально-уязвимым слоям населения, а также праздничные, благотворительные концерты, круглые столы, выставки. Главные слова, которые звучат, в этот день, - спасибо, благодарю за мир, единство и согласие…

Накануне жители всех 19 городов и районов подключились к акции "С благодарностью", инициированной молодежью области в социальных сетях под хештегом #AlgisDay #АлғысАйтуКүні #Сблагодарностью. В областном Доме дружбы – центре общественного согласия состоялась эксклюзивная выставка областного историко-краеведческого музея " … и стал родным мне Казахстан", посвященная теме депортации поляков, корейцев, чеченцев, немцев и других народов.

Символично, что праздник отмечается в день создания Ассамблеи народа Казахстана, уникального инструмента гармонизации межэтнических отношений и сохранения общественного согласия. День благодарности – это дань уважения к многовековым традициям дружбы и доверия, существующим в казаxстанском обществе, гостеприимства казаxского народа, соxранения культурного многообразия нашей страны.

В области в согласии и единстве проживают 105 этносов, мирно сосуществуют 20 различных конфессий, действуют 13 Домов дружбы, объединивших 123 этнокультурных центров. Создаются условия для развития традиций, языков всех без исключения этносов.

- Недавно на съезде "Nur Otan", посвященном 20-летию партии, глава государства подчеркнул, что главное достижение независимого Казахстана – общественное согласие и национальное единство, - отметила в своей поздравительной речи заместитель акима области Асем Нусупова.

- Только благодаря единству мы способны решать важнейшие социально-экономические задачи. А их на повестке дня очень много, - сказала заместитель акима и проинформировала, что в ВКО на основе поручений главы государства разработана программа комплексной поддержки малообеспеченных и многодетных семей.

Меры направлены на предоставление возможностей по получению образования, здравоохранения, адресной социальной помощи и кредитования.

- В местном бюджете на реализацию программы предусмотрено 15,6 млрд. тенге, дополнительно будет выделено более 1,1 млрд. тенге, – добавила Асем Нусупова.

День благодарности в ВКО завершился торжественным мероприятием, где золотыми медалями "Бірлік" Ассамблеи народа Казахстана награждены ученый-эколог, кандидат биологических наук, член Союза писателей РК, почетный гражданин городов Усть-Каменогорск и Хошимин (Вьетнам) Борис Щербаков и заведующий секретариатом АНК ВКО Аскар Нургазиев. Также победители областного конкурса АНК ВКО "Общенациональное единство и согласие – основа духовной модернизации" были отмечены дипломами и денежными сертификатами. Зрителей порадовали яркие выступления творческих коллективов этнокультурных объединений региона.

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