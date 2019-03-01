В деле выпрыгнувшей из окна украденной невесты появляются новые детали

Сторона обвиняемых нашла свидетелей, которые якобы видели, как Аружан мыла окно и случайно вывалилась наружу.

Адвокат Еркин Кахаров, поведавший казахстанцам историю Аружан, которая выбросилась из окна третьего этажа, не выдержав унижений, оскорблений и физического насилия со стороны укравшего ее Султана, в Facebook рассказал продолжение истории, передает Zakon.kz.

Сейчас в этой истории всплывают новые люди и новые подробности. Так, 25 января мать Султана отвела Аружан к гинекологу. Та, как рассказывает Еркин Кахаров, Аружан сообщила, что она девственница, а матери Султана - обратное.

- С этого дня начались "веселые дни" Аружан. Ее ежедневно начали упрекать в том, что якобы она не девственница, оскорблять, а самое главное избивать. Ее оправдания, что это неправда или какое-то недоразумение, никто слушать не хотел. Аружан чувствовала, что жизни спокойной в этом доме не будет. Не выдержав такого унижения, девочка выбрасывается из окна. Мать Султана оправдывается, что готова была унести эту тайну в могилу, но факты говорят об обратном: то, что сказал гинеколог, знала даже продавщица магазина, не говоря обо всех многочисленных родственниках Султана. Кто по традиции ворует на третий день знакомства, тот по традиции и счет выставит за девственность, - пишет адвокат.

Сейчас, с его слов, сторона обвиняемых нашла свидетелей, которые якобы видели, как Аружан мыла окно и случайно вывалилась наружу. Однако Кахаров пишет, что история падения: случайное или нет, можно легко определить и доказать, в том числе и характером полученных травм.

- Мы просим следствие проверить этих свидетелей на детекторе лжи и по его результатам, а также по результатам трасологической экспертизы привлечь их к ответу. Все эти свидетели - хорошие знакомые семьи Султана и с удовольствием выложили все в инстаграм, - отметил Кахаров.

Далее он задается вопросом: С каких пор объяснительные за потерпевших пишут обвиняемые?

По его словам, сотрудники полиции объяснительную с пострадавшей не взяли ни в день падения, ни на следующий.

- На данный вопрос следователь Аршабаев, который ведет данное дело, говорит, что мать Султана имеет право писать объяснительные за потерпевшую, а пресс-секретарь ДП Шымкента Асель Саденова вообще сказала на весь РК, что имеются письменные показания самой Аружан, в которых она признает свое случайное падение. Мы просим внести ясность в этом вопросе, - сообщил адвокат.

Самому следователю, как отметил Кахаров, сторона потерпевших заявила отвод.

Как мы писали ранее, страшная история произошла с тогда еще 18-летней девушкой в начале января этого года в Шымкенте. Студентка работала официанткой в кафе, где познакомилась с парнем. После первого свидания поняла, что ничего общего с ним иметь больше не хочет. И парень просто украл Аружан. Дальше - насильное лишение девственности, издевательства и прочие "радости жизни". 31 января, в свой день рождения, девушка выпрыгнула из окна с третьего этажа. Выжила, но серьезно пострадала. В Департаменте полиции Шымкента рассказали, что по факту попытки совершения суицида проводится досудебное расследование по статье "Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!