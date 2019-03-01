Туймебаев первый раз предстал в качестве зампреда АНК на выставке в Астане

Стоит отметить, что по Казахстану запланировано проведение 1 570 различных массовых мероприятий.

1 марта в столичном Дворце Мира и Согласия состоится благотворительный концерт "Мың алғыс", передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Ассамблеи Народа Казахстана.

Перед началом концерта организована уникальная выставка-экспозиция "Қымыздан қуат алған біртұтас ел" (Кумысом взращенный единый народ), посвященная национальному живительному напитку, которую посетил Жансейт Туймебаев. 28 февраля экс-аким Туркестанской области получил новое назначение - он стал заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Экспозицию Ботайской культуры представит Историко-краеведческий музей Есильского района Северо-Казахстанской области. Экспонаты, связанные со снаряжением лошади, – Национальный музей Республики Казахстан.

Красоту Великой степи, древних традиций и обрядов казахов поможет передать этнографический ансамбль "Қорқыт" и картины художников, размещенные в атриуме Пирамиды.

На выставке товаропроизводители из Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской областей представят кумыс длительного хранения (бутилированный), саумал в порошке и другую продукцию; Казахской академии питания – шоколадную продукцию из кобыльего молока.

Между тем, в каждом регионе проходят праздничные гуляния.

По Казахстану запланировано проведение 1 570 различных массовых мероприятий в 3 тыс. 527 населенных пунктах. В них принимают участие более 1 млн. 400 тыс. человек.

Проходят театрализованные представления, благотворительные концерты, молодежные флэш-мобы, тематические выставки, в роддомах (Акмолинской и Западно-Казахстанской области) чествуют новорожденных, родившихся в этот знаменательный день, в школах и колледжах проводятся классные часы, единые диктанты, посвященные празднику, для оказания помощи малообеспеченным семьям стартует благотворительная акция "Шашу", знаменующий собой добрый знак и удачу.

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