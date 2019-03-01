Рамзан Кадыров: У меня особое отношение к Казахстану

Когда была у нас военная кампания, кто руку помощи протянул и помог - это руководство Казахстана - глава Чечни.

Ко Дню благодарности был снят документальный фильм телерадиокомплекса Президента РК "Одна судьба". В нем многие люди разных народностей рассказывают истории свои и своих предков, которых депортировали в Казахстан. В рамках фильма о своем отношении к нашей стране высказался и глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров, передает Zakon.kz.

- У меня особенное отношение к Казахстану, к казахскому народу, и руководству Казахстана. Потому что мой отец родился в Казахстане, дедушки брат похоронен. И плюс еще, когда была у нас военная кампания, кто руку помощи протянул и помог - это руководство Казахстана, Президент Нурсултан Абишевич, и его команда... ...Свое уважение мы хотели показать, назвав школу именем Президента Казахстана, улицу. Мы всю жизнь будем благодарны президенту и народу Казахстана, - сказал Кадыров.

В фильме "Одна судьба" показаны кадры Грозного. Как отмечает автор, этот город помнит доброту казахов 40-х годов прошлого столетия.

1 марта в Казахстане отмечается День благодарности, который символизирует собой память о милосердии, проявленном нашим народом в годы тяжелых испытаний.

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