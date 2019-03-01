Ко Дню благодарности в Астане прошел благотворительный концерт "Мың алғыс"

Сегодня в Казахстане проживают представители порядка 130 этносов.

Сегодня в столичном Дворце Мира и Согласия состоялся благотворительный концерт "Мың алғыс", посвященный Дню благодарности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В этот день во Дворце Мира и Согласия была организована уникальная выставка-экспозиция "Қымыздан қуат алған біртұтас ел" (Кумысом взращенный единый народ), посвященная национальному живительному напитку. В рамках этой выставки историко-краеведческий музей Есильского района Северо-Казахстанской области представил экспозицию Ботайской культуры. А Национальный музей РК - экспонаты, связанные со снаряжением лошади. Кроме того, этнографический ансамбль "Қорқыт" и картины художников, размещенные в атриуме Пирамиды, помогли передать красоту Великой степи, древних традиций и обрядов казахов.

На выставке товаропроизводители из Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской областей представили кумыс длительного хранения (бутилированный), саумал в порошке и другую продукцию; Казахской академии питания - шоколадную продукцию из кобыльего молока.

Также состоялся благотворительный концерт "Мың алғыс", посвященный Дню благодарности в Казахстане. На сцене Дворца Мира и Согласия выступили творческие коллективы разных этнических групп. Перед началом концерта министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев поздравил собравшихся от лица Президента РК Нурсултана Назарбаева с праздником. Глава ведомства пожелал дальнейшего укрепления единства и благополучия стране.

- Поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем благодарения. Пусть процветает наш Независимый Казахстан, пусть крепчает наше единство и благополучие, - сказал он.

Надо отметить, что сегодня по Казахстану запланировано проведение 1 570 различных массовых мероприятий в 3 тысячах 527 населенных пунктах. В них принимают участие более 1 млн 400 тысяч человек. В частности, это театрализованные представления, благотворительные концерты, молодежные флэш-мобы, тематические выставки, в роддомах (Акмолинской и Западно-Казахстанской области) чествуют новорожденных, родившихся в этот знаменательный день, в школах и колледжах проводятся классные часы, единые диктанты, посвященные празднику, для оказания помощи малообеспеченным семьям стартует благотворительная акция "Шашу", знаменующий собой добрый знак и удачу.

Оксана Скибан, Астана.

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