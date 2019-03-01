В Индии заявили, что пакистанский F-16 был уничтожен индийским МиГ-21

В качестве доказательства применения Пакистаном в бою F-16 индийские военные показали обломки ракеты AIM-120 Amraam, которой вооружены эти истребители.

Истребитель МиГ-21 ВВС Индии действительно сбил пакистанский F-16 в ходе воздушного боя над Кашмиром 27 февраля, заявил вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур. Об этом сообщает Hindustan Times.

В качестве доказательства применения Пакистаном в бою F-16 индийские военные показали обломки ракеты AIM-120 Amraam, которой вооружены эти истребители. В Нью-Дели добавили, что одной такой ракетой был сбит МиГ-21. Вторая ракета в цель не попала и упала на подконтрольной Индии территории в Джамму и Кашмире

Капур также заявил, что пакистанский F-16 был обнаружен и идентифицирован при помощи радиолокации.

В США наблюдают за конфликтом. Внимание Вашингтона может быть обусловлено тем, что Пакистан не вправе применять F-16, истребители американского производства, против другого государства. Таковы условия сделки по поставке Исламабаду этих самолетов.

В пресс-службе пакистанской армии эти сообщения пока не прокомментировали.

26 февраля ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю пакистанской исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за нападение 14 февраля на индийский военный конвой в штате Джамму и Кашмир.

27 февраля пакистанская армия сбила два военных самолета Индии. Одного из пилотов взяли в плен. Нью-Дели потребовал от Исламабада освободить его.

Источник: Lenta.ru

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