В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Казахстанцев ждут метель, туман, гололед.

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

2 марта в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, юго-западный ветер до 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

3 марта в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, днем местами сильные (преимущественно снег). Местами метель, гололед, туман. Ожидается юго-западный ветер, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы до 23-28 м/с. Ожидается повышение температуры воздуха днем до 2 мороза-3 тепла. Вероятность шторма составит 90-95%.

В Актюбинской области днем ожидается местами низовая метель и гололед, южный ветер с порывами до 15 м/с. Вероятность шторма составит 90-95%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, юго-западный ветер до 15-20 м/с. В Уральске ожидаются низовая метель, туман, гололед, юго-западный ветер до 17 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Во второй половине дня 2 марта в Туркестанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, юго-западный ветер до 15-20 м/с. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед, днем местами ожидается юго-восточный ветер с переходом на западный 15-20 м/с. Вероятность шторма будет составлять 95-100%.

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