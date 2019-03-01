Мадуро распорядился перенести офис PDVSA в Москву

Европа продемонстрировала, что больше не может гарантировать безопасность венесуэльских активов, - Делси Родригес.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть офис нефтяной госкомпании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву, заявила вице-президент латиноамериканской страны Делси Родригес, сообщает РИА Новости.

- Это производится в соответствии с планами расширения технического сотрудничества в области нефтедобычи с "Роснефтью", с "Газпромом", — заявила она.

Как заявила Родригес на пресс-конференции, Европа продемонстрировала, что больше не может гарантировать безопасность венесуэльских активов. В качестве примера она привела отказ Банка Англии передать стране ее золото.

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23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США. Спустя неделю в знак протеста Николасу Мадуро они ввели санкции против республики.

В ответ президент Венесуэлы разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и обвинил Белый дом в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в республике квазипереворотом при участии зарубежных государств.

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