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В Астане датчики угарного газа спасли жизнь семье

В данный момент мать с ребенком отправлена домой, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Фото : astana.gov.kz1 марта 2019, 19:59

Чрезвычайное происшествие произошло в жилом массиве Коктал-2, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

- Сегодня в 12 часов 15 минут в службу "112" от станции скорой помощи поступила информация о том, что по адресу улица Акмола, 30 жилого массива Коктал-2 поступил вызов о признаках отравления угарным газом. Со слов женщины, вызвавшей скорую помощь, в 2 часа ночи сработал датчик угарного газа, весь дом был охвачен дымом. Проснувшись, мать с тремя детьми проветрила помещения и легла спать. Утром она отправила двоих детей в школу, оставшись дома с одним ребенком 2009 года рождения и почувствовала признаки тошноты и головокружения, – говорится в сообщении ведомства.

Днем скорая доставила в больницу мать с ребенком. Врачи не нашли причин для госпитализации и отправили семью домой.

Позже женщина обратилась во взрослую городскую больницу для проверки своего здоровья.

В данный момент мать с ребенком отправлена домой, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Датчики угарного газа в данном доме были установлены в феврале сотрудниками управления по ЧС района Сарыарка совместно с акиматом района в ходе проведения рейда в частном жилом секторе.


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