Отец пропавшей в Алматы девушки обратился к волонтерам

Волонтерские поиски заморожены, так как все, что можно было сделать на данный момент - уже сделано.

Эдуард Галеев - папа Насти Галеевой поблагодарил волонтеров за помощь и попросил прекратить поиски, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом размещена на Facebook-аккаунте Татьяны Бендзь.

По его словам, две недели активных поисков ни к чему не привели. Ни девушку, ни каких бы то ни было ее следов, не нашли. Продолжение розыскных работ силами волонтеров мешает работе полиции.

Эдуард Галеев надеется, что Настя вернется живой и здоровой и обещает рассказывать обо всех дальнейших событиях.

Девушка пропала 10 февраля в районе ГРЭС. Последний раз ее видели того же числа в районе Жана Куат.

Полиция продолжает расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!