Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Отец пропавшей в Алматы девушки обратился к волонтерам

Волонтерские поиски заморожены, так как все, что можно было сделать на данный момент - уже сделано.

Фото : Facebook1 марта 2019, 21:34

Эдуард Галеев - папа Насти Галеевой поблагодарил волонтеров за помощь и попросил прекратить поиски, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом размещена на Facebook-аккаунте Татьяны Бендзь.

По его словам, две недели активных поисков ни к чему не привели. Ни девушку, ни каких бы то ни было ее следов, не нашли. Продолжение розыскных работ силами волонтеров мешает работе полиции.

Эдуард Галеев надеется, что Настя вернется живой и здоровой и обещает рассказывать обо всех дальнейших событиях.

Девушка пропала 10 февраля в районе ГРЭС. Последний раз ее видели того же числа в районе Жана Куат.

Полиция продолжает расследование.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты