Отец пропавшей в Алматы девушки обратился к волонтерам
Волонтерские поиски заморожены, так как все, что можно было сделать на данный момент - уже сделано.
Эдуард Галеев - папа Насти Галеевой поблагодарил волонтеров за помощь и попросил прекратить поиски, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом размещена на Facebook-аккаунте Татьяны Бендзь.
По его словам, две недели активных поисков ни к чему не привели. Ни девушку, ни каких бы то ни было ее следов, не нашли. Продолжение розыскных работ силами волонтеров мешает работе полиции.
Эдуард Галеев надеется, что Настя вернется живой и здоровой и обещает рассказывать обо всех дальнейших событиях.
Девушка пропала 10 февраля в районе ГРЭС. Последний раз ее видели того же числа в районе Жана Куат.
Полиция продолжает расследование.
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