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Четыре человека насмерть отравились газом в Туркестанской области

Обстоятельства гибели выясняются.

Фото : krasrab.ru2 марта 2019, 00:30

Четыре человека погибли от отравления газом в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

Трагедия произошла 1 марта вечером в городе Ленгер Туркестанской области. В двух квартирах четырехэтажного жилого дома от отравления природным газом скончались четыре человека.

Обстоятельства гибели выясняются.


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