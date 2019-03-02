Четыре человека насмерть отравились газом в Туркестанской области

Обстоятельства гибели выясняются.

Четыре человека погибли от отравления газом в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

Трагедия произошла 1 марта вечером в городе Ленгер Туркестанской области. В двух квартирах четырехэтажного жилого дома от отравления природным газом скончались четыре человека.

Обстоятельства гибели выясняются.

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