Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Трамп признал ответственность КНДР за смерть американца

Ранее Трамп заявил, что лидер КНДР не знал о плохом обращении с американцем, умершим сразу после освобождения из северокорейской тюрьмы.

Фото : AP Photo / Kim Kwang Hyon2 марта 2019, 06:15

Президент США Дональд Трамп признал ответственность КНДР за смерть 22-летнего американца Отто Уормбиера, сообщает РИА Новости.

"Конечно, я считаю Северную Корею ответственной за плохое обращение с Отто и его смерть. Самое важное, что Отто Уормбиер умер не напрасно. Отто и его семья стали грандиозным символом сильной страсти и силы, которые останутся на долгие годы в будущем. Я люблю Отто и часто о нем думаю", - написал Трамп в Twitter.

Президент США однако не назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына ответственным за смерть Уормбиера.

Ранее Трамп заявил, что лидер КНДР не знал о плохом обращении с американцем, умершим сразу после освобождения из северокорейской тюрьмы.

В 2017 году Пхеньян вернул в США 22-летнего Отто Уормбиера, который был осужден за то, что сорвал пропагандистский плакат. Студент вернулся из КНДР тяжелобольным и почти сразу же скончался. Причины его смерти не выяснены.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты