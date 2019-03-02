Трамп признал ответственность КНДР за смерть американца

Ранее Трамп заявил, что лидер КНДР не знал о плохом обращении с американцем, умершим сразу после освобождения из северокорейской тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп признал ответственность КНДР за смерть 22-летнего американца Отто Уормбиера, сообщает РИА Новости.

"Конечно, я считаю Северную Корею ответственной за плохое обращение с Отто и его смерть. Самое важное, что Отто Уормбиер умер не напрасно. Отто и его семья стали грандиозным символом сильной страсти и силы, которые останутся на долгие годы в будущем. Я люблю Отто и часто о нем думаю", - написал Трамп в Twitter.

Президент США однако не назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына ответственным за смерть Уормбиера.

Ранее Трамп заявил, что лидер КНДР не знал о плохом обращении с американцем, умершим сразу после освобождения из северокорейской тюрьмы.

В 2017 году Пхеньян вернул в США 22-летнего Отто Уормбиера, который был осужден за то, что сорвал пропагандистский плакат. Студент вернулся из КНДР тяжелобольным и почти сразу же скончался. Причины его смерти не выяснены.

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