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Пьяная женщина на Suzuki врезалась в столб в Алматы

Обошлось без пострадавших.

Фото : Zakon.kz2 марта 2019, 06:39

В Алматы женщина врезалась в столб, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на проспекте Суюнбая в районе а/в "Саяхат". Водитель Suzuki Vitara ехала на юг по проспекту. В один момент по неизвестным обстоятельствам она не справилась с управлением. Автомобиль залетел на бордюр и врезался в столб.

Прибывшие полицейские доставили водителя на медосвидетельствование, которое зафиксировало среднюю степень алкогольного опьянения.

Обошлось без пострадавших.


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