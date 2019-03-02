Увеличение ягодиц обернулось для американки редким видом рака

Текстурированные импланты используются для увеличения ягодиц все реже и реже, а клиенты предпочитают бразильскую подтяжку.

Жительница США вставила импланты в ягодицы, что привело к возникновению у нее редкого вида рака крови, передает Lenta.ru.

Хирурги из Южно-Калифорнийского университета впервые сообщили о связи между операцией по установке текстурированных имплантов в ягодицы и развитием анапластической крупноклеточной лимфомы. Они утверждают, что к ним обратилась пациентка средних лет, пережившая пластическую операцию год назад. За это время в ее легких образовались опухоли.

"К сожалению, ее состояние ухудшилось раньше, чем мы выяснили причину заболевания", - отметили ученые.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщало о 457 случаях развития заболевания после установки грудных имплантов. Девять из них закончились смертью пациенток.

Президент Американского общества пластических хирургов доктор Алан Матарассо (Alan Matarasso) не удивился, что симптомы повторились и у пациенток с ягодичными имплантами.

"Дело не в локализации, а в типе импланта и времени с момента операции. Наличие воспаление и генетической предрасположенности - главные факторы риска", - заявил он.

Матарассо добавил, что текстурированные импланты используются для увеличения ягодиц все реже и реже, а клиенты предпочитают бразильскую подтяжку - перемещение жира с живота, спины и бедер в ягодицы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!