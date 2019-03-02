Свыше миллиона человек было депортировано в Казахстан в 30-50 годы

Насильственной депортации подверглись многие народы.

В 30-50 годы Казахстан стал одним гигантским поселением ссыльных, репатриированных и эвакуированных из разных уголков СССР. Казахская земля приняла более миллиона человек, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Насильственной депортации подверглись и курды. В основном они были размещены в Жамбылской и Алматинской областях. Большая семья Мамедовых с Кавказа оказалась в селе Баканас. Там пустили корни, обрели родину. Но в их жизни был момент, когда уехали назад – на историческую землю, и тут же вернулись в Казахстан. Холод, голод, грязные вагоны и долгий-долгий путь. Минута им казалась вечностью, а тем временем Земля наматывала дни, недели и месяцы. Эшелоны шли медленно, но уверенно – от Кавказа до Казахстана. Их депортировали только за то, что жили на пограничной полосе с Турцией. Курдскую семью Мамедовых высадили на побережье Балхаша. На дворе был 1937 год.

- Отец рассказывает, здесь огромные снега были. На Кавказе столько снега не бывает. И было холодно. Отправили наших родственников в Баканас, в село Бакбакты. Отец рассказывал, нас очень хорошо встретили. И вот там мы проработали год. Год прожили там. Ну, климат там песчаный такой, пустыня. А мы люди горные были. Наш народ там начал болеть. Не могли там жить. И поэтому в один прекрасный день наши как бы решили: самовольно они оттуда выселились и приехали сюда близ Алматы, - рассказал Мухаммед Аюпов.

Отец Мухаммеда на Кавказе окончил партийную школу, но работы по специальности для него здесь не было. Тогда он сказал: "Я могу быть учителем". Но оказалось, что в местной школе есть только вакансия преподавателя казахского языка. Тогда он попросил поселить его на время в казахскую семью. Через три месяца в совершенстве овладел языком. И почти 20 лет учил казахскому алматинских школьников. А в 1956-ом репрессированных Мамедовых реабилитировали. И они решили вернуться на родину.

- Поехали на Кавказ. Менталитет казахского народа и менталитет народов, которые с Кавказа, чуть-чуть другой. А мы привыкли именно к этому менталитету. Поэтому мы не ужились там, не смогли. И в 1958 году наши выехали обратно, - сказал он.

Семья пустила здесь корни. Здесь выросло три поколения Мамедовых. Среди них – педагоги, спортсмены, ученые, военные.

- Эта земля как святая земля всех народов Казахстана. Хочу в отдельности сказать благодарность казахскому народу. Со слов наших стариков, которые когда-то говорили, что во время сталинских репрессий, тяжелых годов для самих казахстанцев, для Казахстана, нас встретили с хлебом, добром, с честью и достоинством. Мы патриоты, мы любим Казахстан. Это наша Родина, наша страна. Наши старики говорили: "Мы здесь родились, мы здесь умрем", - отметил Салахаддин Мамедов.

Казахстанские курды сохранили свой язык, национальные традиции, культуру. И в этом большая заслуга государства, которое объединило все этносы в единый народ – казахстанцев, говорят они.

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